путін збрехав працівникам заводу, що росія випускає ракет ППО втричі більше, ніж США та більше, ніж весь світ – (відео)

У середу,18 січня, президент росії володимир путін зробив заяву, про можливості російського військового арсеналу. Тепер, нібито держава-терористка може випускати ракет ППО втричі більше ніж США і більше, ніж увесь світ.

Скриншот з відео

Так, він зустрівся із робітниками і повідомив "вражаючі" факти про виробництво російських ракет протиповітряної оборони. Про це повідомили в російському пропагандистському ЗМІ.

"Ми, наприклад, ракет ППО, які ви випускаєте, випускаємо в тричі більше ніж у США. А, загалом, наша оборонка виробляє за рік ракет ППО, різного призначення, приблизно стільки ж, скільки виробляють усі військово-промислові підприємства світу", – заявив диктатор.

Також він додав, що російське будівництво можна порівняти із світовим виробництвом.

Раніше UAportal повідомляв, що у розвідці заявили, що путін розглядає варіант тривалої війни на виснаження.

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