П'ять фактів про Аріана Гранда: починала на Бродвеї та відмовилася від м'яса

Аріана Гранде, безперечно, одна з найбільших поп-зірок у сучасному світі. Її музика домінує в чартах, а її вплив простежується в моді, красі та культурі. Хоча багато хто знає про її музику та особисте життя, є кілька цікавих фактів про Аріана Гранда, які менш відомі. UAportal підготував п'ять цікавих фактів про Аріана Гранда.

Аріана Гранде розпочала свою кар'єру на Бродвеї

Перш ніж стати поп-зіркою, вона зіграла у мюзиклі "13" на Бродвеї. Вона зіграла роль Шарлотти та отримала високу оцінку за свою гру. Цей досвід допоміг їй розвинути свої навички співачки та виконавиці, що зрештою призвело її до музичної кар'єри.

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Аріана має унікальний вокальний діапазон

Вона відома своїм потужним і вражаючим вокалом, і її діапазон справді винятковий. Фактично, має чотири октави вокального діапазону, що є неймовірною рідкістю. Це дозволило їй співати у різних стилях музики та продемонструвати свою багатогранність як артистки.

Аріана – веган

2013 року Гранде оголосила, що перейшла на веганську дієту. Вона відкрито виступає на захист прав тварин і закликає своїх шанувальників розглянути можливість переходу на веганський спосіб життя. Вона також співпрацює з організаціями захисту тварин, щоб підвищити обізнаність і сприяти благополуччю тварин.

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Гранде любить татуювання

Аріана має понад 20 татуювань, кожна з яких має для неї особливий сенс або значення. Серед її татуювань – бджола на лівому вусі, яка є даниною пам'яті жертвам теракту в Манчестері, та півмісяць на шиї, що символізує її арабську спадщину.

Аріана – філантроп

Вона використовувала свою платформу для підтримки різних причин та благодійних організацій, включаючи Американський Червоний Хрест, ЛГБТК-спільноту та поінформованість про психічне здоров'я. 2019 року вона виступила хедлайнером благодійного концерту на підтримку жертв теракту в Манчестері, який зібрав мільйони доларів для сімей, які постраждали внаслідок трагедії.

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