П'ять фактів про Ліндсі Стірлінг: зазнавала сильної критики і збирала гроші в метро

Ліндсі Стірлінг – американська скрипалька, танцівниця та композитор, що отримала широке визнання завдяки своєму унікальному стилю музики, що поєднує класичні та сучасні елементи. UAportal підготував п'ять цікавих фактів про Ліндсі Стірлінг.

Факт 1

Ліндсі Стірлінг була учасницею конкурсу "America's Got Talent" у 2010 році. Попри вихід до чвертьфіналу, вона розкритикувалася з боку судді Пірса Моргана, який сказав, що її стиль музики не має шансів на успіх. Однак Ліндсі наполягала і продовжувала створювати свою унікальну музику, яка з того часу принесла їй мільйони шанувальників у всьому світі.

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Факт 2

До того, як зайнятися музикою, Стірлінг була місіонером Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів у Нью-Йорку. Під час своєї місії вона грала на скрипці на вулицях та в метро, щоб заробити гроші для своєї місії та поділитися своєю любов'ю до музики з іншими.

Факт 3

Ліндсі – автор бестселерів за версією New York Times. Її книга "Єдиний пірат на вечірці", написана у співавторстві з її сестрою Брук С. Пассі, була опублікована у 2016 році та розповідає про її шлях до успіху в музичній індустрії. До книги також увійшли особисті історії, анекдоти та життєві уроки, які допомагали Ліндсі протягом усієї її кар'єри.

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Факт 4

Крім музичної кар'єри, Ліндсі знялася у кількох телевізійних шоу та фільмах. Вона знялася у фільмі "Прорватися" та була запрошеною зіркою у телесеріалі "Доктор Фубалус".

Факт 5

Стірлінг – філантроп, яка використовує свій успіх для того, щоб допомагати суспільству. Вона підтримує низку благодійних організацій, включаючи Фонд Райана Сікреста, Американське онкологічне товариство та Фонд Джессі Ріс, який допомагає дітям, хворим на рак, та їхнім сім'ям.

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