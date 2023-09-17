П'ять кімнатних рослин, які притягують бідність

Які кімнатні рослини притягують проблеми з грошима та бідність

Кімнатні рослини мають власну енергетику: дехто – позитивну, інші – негативну. Тому до вибору вазонів ставляться дуже серйозно.

Існують прикмети, що певні рослини можуть накликати біди та негаразди в родину. Ці шість вазонів є причиною проблем з грошима:

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1. Фікус. Ця кімнатна рослина має негативний вплив на характер чоловіків, роблячи їх скандалістами та більш агресивними. Ці стреси вплинуть й на особистісний розвиток чоловіка, блокуючи його успіхи в кар'єрі.

2. Плющ – "енергетичний вампір", який перекриває грошовий потік. Не варто його ставити у передпокої.

3. Герань. Якщо цих кімнатних рослин багато в домі, то вони притягують бідність та злидні. Вдома треба мати не більше однієї герані.

4. Монстера. Ця кімнатна рослина досить загадкова та пов'язана з низкою прикмет. Монстеру також називають "енергетичним вампіром". Цей вазон може стати причиною грошових проблем та сварок, тому її не варто ставити у спальні. Найкраще така рослина приживеться в магазині або кав'ярні.

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5. Дифенбахія. Цю кімнатну рослину зазвичай дарують ворогам, або тим людям, яким бажають зла. Такий подарунок роблять заздрісники. Якщо ви забобонні, то не варто приймати її собі та заносити у дім.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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