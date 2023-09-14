П'ять корисних властивостей розмарину для волосся

Розмарин дуже корисний для волосся завдяки своїм антиоксидантним і поживним властивостям. Він запобігає появі сивини, стимулює приплив корисних речовин.

Видання Sante Plus назвало п'ять найбільш корисних властивостей розмарину для волосся.

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1. Запобігає сивині. Розмаринова вода –– один з кращих натуральних засобів від сивого волосся. Просто тому, що він стимулює та сприяє циркуляції поживних речовин до волосяних фолікулів. Це затримує появу першого сивого волосся.

2. Зупиняє випадання волосся. Розмаринова вода також здатна зміцнити тендітне волосся і допомогти йому стати густішим, а значить, красивішим і здоровішим. У дослідженні, опублікованому в Національній медичній бібліотеці, йдеться про те, що масло розмарину ефективно проти випадіння волосся і допомагає лікувати андрогенетичну алопецію завдяки розмариновій кислоті, яка сприяє зростанню волосяних фолікулів.

3. Надає блиску волоссю. Розмаринова вода повертає до життя тьмяне волосся, оскільки покращує його текстуру, робить більш блискучим, м'яким і об'ємним.

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4. Розмарин регулює надлишок шкірного сала та лікує проблеми жирного волосся або сухої та роздратованої шкіри голови, регулюючи надлишок шкірного сала.

5. Розмаринова вода може затемнити колір. Її можна використовувати як натуральний барвник для каштанового і темного волосся і замаскувати сиве волосся.

Нагадаємо, що вчені з Каліфорнійського університету в Ірвайні (США) провели дослідження та з'ясували, як вплив сильного запаху може майже вдвічі покращити пам'ять та когнітивні здібності у людей похилого віку.

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