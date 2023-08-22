П’ять предметів інтер’єру, на які не варто витрачати великі гроші: поради дизайнерів

Час від часу ми відчуваємо бажання освіжити атмосферу в нашому приміщенні. Щоб досягнути цього, ми можемо змінити меблі чи предмети декору.

Про це пише radiotrek.

Навіть такі незначні зміни, як заміна рамок або килимків, можуть сильно відбитись на бюджеті, якщо він обмежений.

Британська дизайнерка інтер'єру Анна Хеймс, керівник та засновниця компанії "Anne Haines Interiors", розповіла про п'ять предметів інтер‘єру, на які не варто витрачати велику кількість грошей.

Сучасні дивани

Зазвичай люди виділяють більше грошей на ті предмети, які використовуються найбільше. Тому, якщо ви і ваша сім'я проводите багато часу перед телевізором, розумно виділити більший бюджет на новий диван.

Проте, не слід сліпо піддаватися модним тенденціям. Часто стильні моделі диванів можуть бути не не практичними та недовговічними. Отже, важливо розглядати покупку дивану у класичному стилі з матеріалів, що відповідатимуть більшості інтер'єрів на протязі багатьох років.

Художні ілюстрації та рамки

Якщо ви не захоплюєтеся збиранням мистецьких творів і не відчуваєте від них особливого естетичного задоволення, не варто витрачати великі кошти на це. Зараз у мережі та роздрібних магазинах можна знайти безліч стильних сюжетів чи фотокопій в рамках.

Можна також роздивитися асортимент секонд-хендів на предмет унікальних художніх робіт та рамок за доступні гроші. Це відмінний спосіб створити вінтажний стиль у вашому приміщенні.

Освітлення та лампи

Світло важливе для створення атмосфери в кімнаті. За словами Анни, підвісні світильники можуть надати індивідуальності вашому інтер'єру. Проте деякі моделі можуть бути дуже дорогими. Тут важливо знайти альтернативи, які впишуться у бюджет.

Якщо ви вже вподобали певний бренд, ви можете подивитись сайти секонд-хенду, де можна знайти ваші улюблені світильники за значно меншу ціну. Також, варто спробувати виготовити власні абажури.

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Килимки

Килими мають велике значення для затишку в будинку, але вони також доволі дорогі.

Якщо ви хочете заощадити, варто ретельно виважити вибір. Якщо килим буде розташований у кімнаті, де зазвичай збирається сім’я, рекомендується розглянути доступніші варіанти.

Рослини

Зростаюча популярність біофільності (повернення до природи) не обов'язково повинна бути дорогою. Ви можете придбати саджанці та розмножити їх самостійно.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити інтер‘єр дорогим з обмеженим бюджетом.

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