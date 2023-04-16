П'ять продуктів, які ніколи не можна вживати разом з чаєм

Що не можна їсти разом з чаєм - п'ять продуктів, які краще не брати до чаю

Не всі продукти підходять для поєднання з часом, хоч ми звикли вживати разом з цим напоєм якусь випічку, закуску чи інші страви. Зокрема продукти із сильним запахом стануть не найкращим "союзником" чаю.

Дієтологи рекомендують проявляти обережність і виключити ту їжу, яка не підходить для чаювання. Такі рекомендації допоможуть поліпшити здоров'я після чаювання.

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Гострі продукти або з різким запахом

Тонкий аромат чаю можуть перебити продукти з високим вмістом спецій та сильним запахом. Також ускладниться сприйняття напою. Зокрема йдеться про часник, гострий соус, цибуля, карі та чілі.

Кислі продукти

Продукти з високою кислотністю перешкоджають засвоєнню корисних антиоксидантів, що містяться в чаї. На думку дієтологів, варто уникати вживання цитрусових одночасно з чаєм.

Молочні продукти

Молоко або вершки можуть нейтралізувати поліфеноли в чаї та зменшать їх антиоксидантні властивості. Проте цей ефект менш виражений у чорному чаї.

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Продукти з надлишком цукру

Якщо вживати багато солодощів, то це може викликати стрибок рівня цукру в крові. Тому найкраще їх вживати у помірній кількості.

Смажена або жирна їжа

Смажена або жирна їжа важко перетравлюється та викликає відчуття дискомфорту. Якщо ж поєднувати її з чаєм, то користі від напою не буде.

Проте ви вільно можете експериментувати з різними поєднаннями часу. Знайдіть свою золоту середину і визначте, що найкраще підходить до ваших смакових рецепторів.

Нагадаємо, щоб зберегти здоров’я зубів необхідно слідкувати за своїм раціоном. UAPortal розкаже, на які продукти слід звернути особливу увагу, а від яких краще відмовитись.

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