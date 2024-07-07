Працюють ''Гострі картузи'': на Харківщині уражено командний пункт росіян, БК та станцію зв'язку (відео)

Аеробомбери з підрозділу Національної гвардії України "Гострі картузи" на Харківському напрямку фронту підірвали командний пункт росіян під селищем Глибоке.

У підрозділі показали відео влучання FPV-дрона по бліндажу, де ворог розмістив свій КП. Також опубліковано кадри знищення складу боєприпасів та станції зв'язку.

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"Потужне ураження командного пункту росіян під Глибоким на Харківщині. FPV-дрони знищили невеликий склад боєприпасів та станцію зв'язку, що є дуже важливо. Як бачите, росіяни вже окопуються, але їм це не допоможе", – прокоментували у підрозділі.

Також аеробомбери "Гострих картузів" показали знищення російського кулеметника. У підрозділі зауважують, що такі російські солдати становлять велику проблему: "Добре закріпившись в харківських лісах ці пі**ри вже зупиняли контратаки Збройних Сил та поклали немало наших хлопців".

Ліквідація відбулася за 300 метрів від позицій ворога, у неглибокому тилу окупантів. Відео можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, днями під Вовчанськом прикордонники знищили пункт спостереження російської армії "Муром-М".

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