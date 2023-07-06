"Працівник Міноборони в Судані чи помічник дипломата з Абу-Дабі": У мережі показали фото Пригожина в різних перуках, які знайшли під в його будинку

Фото Євгена Пригожина в різних образах для роботи ЧВК Вагнер за кордоном рф

У мережі з'явилися знімки, зроблені під час обшуків у будинку та офісі Євгена Пригожина, засновника приватної військової компанії "Вагнер". На цих фотографіях видно різні образи самого Пригожина, які, ймовірно, використовувалися ним під час роботи компанії за межами рф.

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Вчора державні ЗМІ рф показали кадри обшуків у приватному будинку бізнесмена, а зараз "анонімні" телеграм-канали, пов'язані з російською владою, публікують фотографії Пригожина в різних образах.

Під час обшуків також було виявлено арсенал зброї, перуки, пачки валюти та зливки золота, а також "кувалду для переговорів". На фотографіях також можна помітити вертольотний майданчик, басейн, сауну, тренажерний зал, медичний кабінет і "особисту кімнату для молитви", прикрашену безліччю старовинних ікон.

Усі ці пости супроводжуються однаковим підписом, що серед зображень є фотографії, на яких Пригожин зображений у формі співробітника Міністерства оборони Судану, помічника дипломата з Абу-Дабі, старшого лейтенанта з Бенгазі та інших. Ймовірно, ці фотографії також були отримані під час обшуків у голови приватної військової компанії.

Нагадаємо, раніше Буданов заявив, що ЗСУ вже мають необхідну кількість зброї для контрнаступу.

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