Чи розформують ТЦК? У комітеті безпеки прокоментувати ідею

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко вважає, що розформування чи реформування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) наразі неможливе через об'єктивні причини.

В інтерв'ю Радіо Свобода 14 листопада представник фракції "Слуга народу" назвав такі ініціативи "популізмом". За його словами, ТЦК вже пройшли реформування, і зараз там працюють переважно військовослужбовці з пораненнями або фізичними обмеженнями. Постійні реорганізації, на думку депутата, не дають системі набути необхідної спроможності, що негативно впливає на ефективність мобілізації.

Читайте також: Кому не потрібно оновлювати дані в ТЦК та що буде, якщо не стати на військовий облік

Натомість Федієнко пропонує зосередитися на розвитку системи військового рекрутингу. Важливо забезпечити прозорість цього процесу, щоб військовозобов'язані чітко розуміли, до якого підрозділу вони потраплять. Він наголошує, що неприпустимо змінювати спеціалізацію військового після проходження бойового злагодження, оскільки це знижує довіру до рекрутингової системи.

Депутат також підтримує ідею надання військовим частинам права проводити військово-лікарські комісії (ВЛК) самостійно або через угоди з медичними закладами. На його переконання, такі зміни дозволять поступово перенести функцію набору військовослужбовців на систему рекрутингу, тоді як ТЦК зосередяться на реалізації загальнодержавної політики щодо військовозобов'язаних.

Нагадаємо, військовозобов’язані з цими захворюваннями очей не підлягають мобілізації.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!