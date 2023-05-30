Розкрита таємниця виникнення маленького бантика на жіночій білизні

Маленькі бантики на жіночих трусиках наразі є всього лише декоративним елементом, який додає жіночності та естетичного шарму. Зазвичай вони пришиваються або прикріплюються до передньої частини трусиків і не виконують жодної функції.

Однак ця незначна деталь, як з'ясувалася, має історичне походження. Цей бантик служив не тільки для регулювання розміру білизни, але і для визначення її переду і спинки.

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Раніше жіноча білизна була зовсім іншою й трималася не завдяки резинкам, а стрічці, яка запускалася всередину та затягувалася, а потім її, щоб вона не розв'язалася, скріплювали у бантик.

Згодом, коли почали випускати еластичні матеріали, спіднє вже не треба було прив'язувати, аби воно не сповзало, а такими бантиками позначали зад та перед трусиків, щоб жінки могли вдягнути їх правильно навіть у темряві.

Тепер ця маленька деталь має виключно декоративне призначення, а ще дозволяє орієнтуватися, де зад, а де перед спіднього.

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