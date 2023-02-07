Раз на тиждень українцям не будуть вимикати світло цілу добу: заява Укренерго

Національна енергетична компанія України "Укренерго" заявила про зміну лімітів споживання електрики. Це станеться вже завтра, 8 лютого.

На своїй сторінці у Фейсбуці "Укренерго" опублікувало заяву, в якій зазначається, що всій Україні, починаючи з 8 лютого, будуть змінені ліміти споживання. "По кожній області в один із днів протягом двох тижнів не буде обмежень, а в інші дні можливі зміни у звичних графіках відключень", – йдеться у повідомленні.

У НЕК заявили, що це рішення ухвалене, аби провести "вимірювання фактичного споживання в кожній області".

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"Почергово у кожній області на один день повністю будуть зняті обмеження споживання. Оскільки в енергосистемі дефіцит потужності, спричинений російськими атаками, одночасно в областях, де не проводяться виміри в конкретний день, ліміти споживання можуть бути дещо знижені. Більш конкретну інформацію ви зможете отримати від обленерго в своєму регіоні. Але енергетики будуть робити все можливе, щоб споживачі не відчули додаткового дискомфорту через проведення вимірів", – йдеться у заяві.

У НЕК сподіваються, що завдяки вимірюванню їм вдасться перевірити, "як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії".

"Таке дослідження, яке називається режимним виміром, дозволяє визначити, скільки саме зараз споживає кожна область за умови нормальної роботи енергосистеми. Такі вимірювання дадуть можливість враховувати при встановленні лімітів релокацію підприємств, міграцію населення, фактичні зміни в загальному рівні й структурі споживання", – додали у компанії.

Стало відомо, що отримані результати, які враховуватимуть зміни у кількості населення та у розміщенні підприємств, дозволять НЕК надалі коригувати обсяги лімітів для кожної області та забезпечити більш рівномірний розподіл потужності по регіонах.

Графік "увімкнень світла" від "Укренерго"

8 лютого: Запорізька, Донецька, Миколаївська області9 лютого: Харківська, Херсонська, Хмельницька області;

10 лютого: Волинська, Київська області;

13 лютого: Вінницька, Кіровоградська, Чернігівська, Закарпатська області;

14 лютого: Полтавська, Черкаська, Рівненська, Луганська області;

15 лютого: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська області;

16 лютого: Дніпропетровська область;

17 лютого: м. Київ, Чернівецька область;

20 лютого: Львівська, Одеська.

В НЕК додали, що у разі нових ударів росії по енергетичній інфраструктурі та при виникненні значного дефіциту доступної потужності в енергосистемі проведення режимних вимірівбудуть перенесені, поки ситуація не стабілізується.

Раніше у YASNO пояснили, що існує кілька причин, через які електроенергію в Києві стали подавати з великими перебоями. Серед з них – ремонтні роботи, погана погода та дефіцит електроенергії, який збільшився, тому що споживачі частіше користуються електроприладами.

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