Розміром з ніготь: новий вид неймовірно крихітного хамелеона знайшли на Мадагаскарі (фото)

На острові Мадагаскар, відомому своїм унікальним біорізноманіттям, вчені зробили сенсаційне відкриття: чотири нових види карликових хамелеонів. Найменший серед них, Brookesia micra, є одним з найменших рептилій у світі, розміром всього 16 міліметрів.

Ці крихітні рептилії, які мешкають у невеликих ізольованих ділянках лісу, демонструють дивовижну адаптацію до свого середовища. Їхні малі розміри дозволяють їм ховатися серед опалого листя та уникнути хижаків, повідомляє SNSB.

Вчені вважають, що така мініатюризація могла бути викликана ефектом "подвійного острова", коли вид опиняється на невеликій ділянці суходолу, ізольованій від основного ареалу.

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Під загрозою зникнення

На жаль, майбутнє цих нововідкритих видів під великим питанням. Більшість з них мешкає на дуже обмежених територіях, які піддаються інтенсивному антропогенному впливу. Вирубка лісів, розширення сільськогосподарських угідь та зміна клімату створюють серйозну загрозу для їх виживання. Деякі види, такі як Brookesia desperata та Brookesia tristis, вже опинилися на межі зникнення через незаконну вирубку лісів.

На Мадагаскарі знайшли нових крихітних хамелеонів. Джерело: mapress.com На Мадагаскарі знайшли нових крихітних хамелеонів. Джерело: mapress.com

На Мадагаскарі знайшли нових крихітних хамелеонів. Джерело: Jörn Köhler На Мадагаскарі знайшли нових крихітних хамелеонів. Джерело: Jörn Köhler

На Мадагаскарі знайшли нових крихітних хамелеонів. Джерело: Miguel Vences На Мадагаскарі знайшли нових крихітних хамелеонів. Джерело: Miguel Vences

На Мадагаскарі знайшли нових крихітних хамелеонів. Джерело: Miguel Vences На Мадагаскарі знайшли нових крихітних хамелеонів. Джерело: Miguel Vences

На Мадагаскарі знайшли нових крихітних хамелеонів. Джерело: Frank Glaw, ZSM На Мадагаскарі знайшли нових крихітних хамелеонів. Джерело: Frank Glaw, ZSM

На Мадагаскарі знайшли нових крихітних хамелеонів. Джерело: Frank Glaw, ZSM На Мадагаскарі знайшли нових крихітних хамелеонів. Джерело: Frank Glaw, ZSM

На Мадагаскарі знайшли нових крихітних хамелеонів. Джерело: Jörn Köhler На Мадагаскарі знайшли нових крихітних хамелеонів. Джерело: Jörn Köhler

Важливість відкриття

Відкриття нових видів карликових хамелеонів має велике значення для науки. Воно підтверджує, що Мадагаскар залишається одним з найбагатших на біорізноманіття островів на планеті. Крім того, ці мініатюрні рептилії можуть стати ключем до розуміння процесів еволюції та адаптації живих організмів до різних умов середовища.

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