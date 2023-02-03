'Розрив був жирним!': командир групи аеророзвідки 'Птахи Мадяра' розповів по ситуацію в Бахмуті (відео)

Українські захисники продовжують обороняти від окупантів Бахмутський та Соледарський напрямки. Про ситуацію поблизу Бахмута розповів командир окремої тактичної групи аеророзвідки S.A.R.G. "Птахи Мадяра" Роберт Бровді з позивним "Мадяр" у своєму Telegram-каналі.

"Бахмут складний, але стабільний. Саранча лізе, саранча розбирає все навколо… Казали ми, що лютий буде лютим. Для того, щоб все встигати, тих 24-х (годин. – Ред.) не вистачає", – зауважив Бровді.

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Він увімкнув на своєму телефоні запис розмови з одним з аеророзвідників, який радів влучанню у скупчення окупантів, щоб продемонструвати, що "полювання" на російських загарбників триває.

"Ото був жир та смалець, перший і прямо в ціль, там, де під*си кучкуються, там просто є дві точки, де вони кучкуються. Розрив був жирний", – радісно вигукував один з операторів дрону.

"Мадяр" перепросив за лайку бійця, зауваживши: "Вибачте, війна має компенсувати наше внутрішнє спілкування". "Але ці два повідомлення від пілотів "Птахів Мадяра" зададуть вам темпу та впевненості, що ми в тонусі. Ми робимо те, що маємо робити, там, де ми є", – додав Бровді.

Військовослужбовець зауважив, що наразі ситуація на тому напрямку, де вони перебувають складна, проте контрольована: "Мусимо рухатися зараз, бо лютий, як і обіцяв, він є лютий. І менше по температурі навколо, а більше по градусу того, що відбувається на тій ділянці, на котрій ми знаходимося. Навколо Соледара, у населених пунктах між Соледаром ба Бахмутом, у населених пунктах, що південніше Бахмута. І це все сьогодні титанічними зусиллями воїнів стримується, інакше бути не може".

За його словами, військові армії рф активізуються вночі, тож нашим захисникам доводиться у режимі 24 на 7 слідкувати за ситуацією. "Ніч стала більшим пріоритетом, ніж день, бо хробачня саме ту частину доби зробила пріоритетною для своїх наступальних дій. Тумани, сніжочок трохи й таке інше. Ці всі складові, ускладнене пересування, в тому числі до Бахмуту та з Бахмуту", – пояснив він.

"Мадяр" звернувся до цивільних, що не виїхали з району ведення активних бойових дій: "Будьте дуже пильними та обережними. Ви вже знаєте маршрути, якими можна їздити, і котрими їздити зараз не слід".

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Також він підбадьорив своїх підписників у соцмережах, зауваживши, що "мусимо з вами той період пережити, і достояти о моменту, коли ми зможемо зібрати добрий кулак і дати достойну відповідь. Бережіться, вірте в ЗСУ, ми в тонусі, все у нас буде в порядку, не дивіться на наші втомлені писки. Ми рухаємося, все буде Україна".

Нагадаємо, українські військові на Бахмутському напрямку знищили вантажний автомобіль окупантів разом з особовим складом. У вантажівці також перебували боєприпаси.

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