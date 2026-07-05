Промова Трампа на Маунт-Рашморі: що президент сказав про США та комунізм

Президент Дональд Трамп відзначив переддень 250-річчя Америки масштабною патріотичною промовою на Маунт-Рашморі в п'ятницю. Він назвав Сполучені Штати "найвиключнішою нацією, що будь-коли існувала", й пообіцяв, що країна "ніколи не стане комуністичною".

Промовляючи під гранітними ликами чотирьох своїх попередників — Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Лінкольна та Теодора Рузвельта — Трамп відстоював ідею американської виключності на тлі святкувань з нагоди 250-річчя країни по всій Америці.

"У всіх літописах усіх часів жодна нація досі не святкувала настільки величного тріумфу, як ця", — сказав Трамп натовпу.

"На 250-му році існування Америка є найстарішою республікою на Землі, — продовжив він. — Ми — найвільніший народ на Землі. У нас найправедніша й найдовговічніша Конституція на Землі. Ми — найсильніша і наймогутніша країна на Землі. І з Божої ласки Сполучені Штати Америки є найуспішнішою, найдосягнутішою, найвиключнішою нацією, що будь-коли існувала в людській історії".

Трамп оспівував історію країни й доводив, що жодна інша держава не досягла стільки, скільки Сполучені Штати.

"Народження й виживання американської нації під Богом — це, без перебільшення, найкраще й найдивовижніше, що будь-коли відбувалося на цій планеті руками людини", — заявив він. — "Жодна інша країна не зробила для цього світу більше добра, ніж Сполучені Штати Америки".

Перед виходом Трампа на сцену над Маунт-Рашмором пролетів новий Air Force One — глядачі зустріли це оплесками. Після промови президент залишився спостерігати за феєрверком над Чорними пагорбами.

Трамп заявив, що країна стикається з тим, що він описав як комуністичний рух, який прагне підірвати "виключний характер" Америки й "відчужити нас від нашої історії". За його словами, цей рух поставив запитання: "Що означає бути американцем?"

Комунізм Трамп назвав "найбільшою загрозою" для Сполучених Штатів.

"Це найбільша загроза для нашої країни — більша, ніж Перша світова війна, Друга світова війна, Перл-Гарбор чи навіть 9/11, — сказав Трамп. — Ми не дамо цьому статися з нами. Повірте мені, ми не дамо цьому статися, бо комунізм — ворог вільних людей.

"Комунізм — це пряма протилежність життю, свободі й прагненню до щастя — це смерть, тиранія й прагнення до зла.

"Але ми не дамо їм перемогти, — додав він. — У них немає жодних шансів проти нас".

Трамп окреслив чітку межу: "Ви можете бути вірним Карлу Марксу або Америці. Ви можете бути комуністом або патріотом. Не можна бути і тим, і іншим".

Апелюючи до жертв минулого, він сказав: "Наші американські предки не проливали кров під Конкордом і Трентоном, Геттісбергом і Шайло, Мідвеєм і Нормандією лише для того, щоб банда злодіїв, радикалів і божевільних прийшла й пограбувала, спустошила нашу націю".

Трамп також окремо зупинився на чотирьох президентах, висічених у горі позаду нього, — назвавши їх уособленням американських ідеалів.

"Вони були людьми дії, людьми амбіцій, людьми відваги, людьми долі й людьми справді великого інтелекту, — сказав він. — Понад усе, вони були великими людьми в історії. Сьогодні, на порозі нашого 250-го року, ми стоїмо під монументом цих героїв — справжньої групи неймовірних людей. І ми знову присвячуємо себе тому, щоб бути нацією такою ж великою, сміливою, шляхетною і величною, як ці американські гіганти".

У суботу Трамп має виступити ще з однією промовою на Національній алеї у Вашингтоні перед феєрверком на честь 250-річчя країни.

"Ми знаємо, що це не кінець, — сказав Трамп. — Це лише початок золотої доби Америки".

Промова Трампа відображає настрої, які фіксують соціологи: згідно з опитуванням Gallup, проведеним напередодні 250-річчя країни, близько 60% американців вважають США "винятковою нацією", проте цей показник суттєво різниться залежно від партійної належності — серед республіканців він сягає 82%, тоді як серед демократів не перевищує 40%. Опитування Pew Research фіксує, що лише третина молодих американців віком від 18 до 29 років погоджується з тим, що США є "найкращою країною у світі", тоді як серед громадян старшого покоління цю думку поділяє більшість.

Між тим статистика дає неоднозначну відповідь на питання про "винятковість" у конкретних вимірах. США справді лідирують у світі за обсягом номінального ВВП, витратами на оборону та кількістю Нобелівських лауреатів. Однак за індексом людського розвитку ООН країна посідає лише 20-те місце, поступаючись скандинавським державам та Австралії. За показником нерівності доходів — коефіцієнтом Джині — США є однією з найнерівніших серед розвинутих країн ОЕСР. Рейтинг Bloomberg Innovation Index у 2024 році поставив Сполучені Штати на 12-ту позицію. Ці дані не спростовують масштабу американських досягнень, однак свідчать про те, що "виняткова нація" — це радше ціннісний і політичний конструкт, ніж однозначний статистичний висновок.