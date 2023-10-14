Рецепт бюджетної намазки за 15 хвилин з моркви, оселедця та сирка

Ця намазка за рецептом від Shuba чудово поєднуєтся з канапе. Також, її можна подавати в якості закуски на святковий стіл.

Інгредієнти:

Морква – 1 шт.

Оселедець, філе – 1 шт.

Плавлений сир – 2 шт.

Майонез 72% – 30 г

Перець чорний мелений – за смаком

Читайте також: Найпростіший рецепт хрустких яблучних пиріжків

Спосіб приготування:

1. Моркву помийте зваріть до готовності. Потім натріть на грубу тертку. Сирки теж натріть на грубу тертку.

2. Філе оселедця наріжте і покладіть у чашу блендера. Додайте моркву, сирки, майонез, поперчіть і перебийте до однорідної маси.

3. Покладіть масу в холодильник на півгодини.

Радимо також звернути увагу на рецепт гарбуза-фрі з пармезаном.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!