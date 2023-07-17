Рецепт кабачків, запечених з медом та фетою: легкий та швидкий обід

Кабачок у цій страві має шовковисту структуру, а фета додає приємної солоності. Ідеально підходить до м’ясних страв.

Інгредієнти:

– Кабачки – 250 г

– Оливкова олія – 1 ст. л.

– Часник, зубчики – 1 шт.

– Сир фета – 100 г

– Мед – 1 ст. л.

– Перець чорний мелений – за смаком

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Спосіб приготування:

1. Кабачки помийте та наріжте скибочками..

2. Обваляйте кабачки в олії з часником і викладіть на деко в один шар.

3. Додайте мед, розкришену фету, перець і решту олії. Запікайте 20-25 хвилин при 220 градусах.

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