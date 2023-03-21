Рецепт, який стане вашим основним: як приготувати смачні пісні деруни з грибами

Легко знайти смачні та відповідні правилам Великого посту страви на 2023 рік. Щоб не гаяти час на думки про те, що готувати, складіть меню на тиждень та придбайте продукти для приготування цих страв.

Українська кухня пропонує багато смачних та пісних страв, таких як деруни. Ця страва з картоплі є дуже популярною, а з додаванням лісових грибів стає особливо ніжною та ароматною. Найкраще подавати деруни зі свіжою зеленню та соусом. Соус також можна зробити грибним, обсмаживши гриби та цибулю з вершками окремо від самих дерунів.

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Інгредієнти:

картопля – 0,5 кг;

гриби – 250 г;

цибуля – 1 шт.;

сіль, спеції – до смаку;

олія – для смаження.

Картоплю слід почистити, вимити та натерти на звичайній тертці. Якщо гриби свіжі, їх треба помити та нарізати в окрему тарілку. Сушені гриби необхідно залити невеликою кількістю окропу та залишити на 15-20 хвилин, потім мілко нарізати. Ріпчасту цибулю теж треба почистити та натерти або мілко нарізати.

Картоплю, гриби та цибулю слід змішати в одній тарілці, додавши сіль та спеції. На розігріту сковорідку із соняшниковою чи оливковою олією викладаємо деруни та обсмажити на невеликому вогні. У духовці їх можна довести до готовності.

Смачного!

Нагадаємо, раніше ми писали про один інгредієнт, який не дасть дерунам потемніти під час смаження.

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