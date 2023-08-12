Рецепт літнього коблера з персиками та мускатним горіхом
Літній коблер – надзвичайно смачний літній десерт за рецептом від Schuba.
Інгредієнти:
– Масло вершкове 73% – 20 г
– Цукрова пудра – 150 г
– Борошно пшеничне – 50 г
– Кориця мелена – 1 ч. л.
– Ваніль, стручок –1 шт.
– Персики – 2 кг
– Лимон, сік – 2 ст. л.
Для бісквітного топінгу
– Борошно пшеничне – 320 г
– Цукор – 70 г
– Розпушувач – 1 ст. л.
– Сіль – 3/4 ч. л.
– Масло вершкове 73% – 115 г
– Яйця курячі – 1 шт.
– Вершки 30% – 260 мл
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Спосіб приготування:
Духовку розігрійте до 200 °C. Форму для випікання змастіть вершковим маслом.
1. У мисці змішайте цукор, борошно і корицю. Додайте ваніль та нарізані скибочками персики і лимонний сік, перемішайте. Дайте фруктам пустити сік та періодично помішуйте.
2. Топінг: у великій мисці змішайте борошно, цукор, дві столові ложки якого залиште для посипки пирога, розпушувач і сіль. Розітріть з маслом до грубих крихт.
3. У мисці змішайте яйце і вершки, залишивши 2 столові ложки вершків для змащування пирога. Дерев’яною ложкою перемішайте яєчну суміш із борошняною.
4. Суміш персиків перекладіть у підготовлену форму для запікання, розклавши її рівним шаром. З тіста сформуйте рівномірні диски та розкладіть їх по фруктах на рівній відстані один від одного. Змастіть 2 столовими ложками вершків, і посипте 2 столовими ложками цукру.
5. Випікайте 50 хвилин.
6. Пиріг охолоджуйте мінімум 15 хвилин. Подавайте теплим з ванільним морозивом.
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