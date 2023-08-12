Рецепт летнего коблера с персиками и мускатным орехом
Летний коблер – вкуснейший летний десерт по рецепту от Schuba.
Ингредиенты:
– масло сливочное 73% – 20 г
– Сахарная пудра – 150 г
– Мука пшеничная – 50 г
– корица молотая – 1 ч. л.
– Ваниль, стручок –1 шт.
– Персики – 2 кг
– лимон, сок – 2 ст. л.
Для бисквитного топпинга
– Мука пшеничная – 320 г
– Сахар – 70 г
– разрыхлитель – 1 ст. л.
– соль – 3/4 ч. л.
– масло сливочное 73% – 115 г
– яйца куриные – 1 шт.
– сливки 30% – 260 мл
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Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 200 °C. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом.
1. В миске смешайте сахар, муку и корицу. Добавьте ваниль и нарезанные ломтиками персики и лимонный сок, перемешайте. Дайте фруктам пустить сок и периодически помешивайте.
2. Топпинг: в большой миске смешайте муку, сахар, две столовые ложки которого оставьте для посыпки пирога, разрыхлителя и соль. Разотрите с маслом до грубых крошек.
3. В миске смешайте яйцо и сливки, оставив 2 столовых ложки сливок для смазывания пирога. Деревянной ложкой перемешайте яичную смесь с мучной.
4. Смесь персиков переведите в подготовленную форму для запекания, разложив ее ровным слоем. Из теста сформируйте равномерные диски и разложите их по фруктам на равном расстоянии друг от друга. Смажьте 2 столовыми ложками сливок и посыпьте 2 столовыми ложками сахара.
5. Выпекайте 50 минут.
6. Пирог охлаждайте минимум 15 минут. Подавайте теплым с ванильным мороженым.
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