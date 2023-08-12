Рецепт літнього коблера з персиками та мускатним горіхом

Літній коблер – надзвичайно смачний літній десерт за рецептом від Schuba.

Інгредієнти:

– Масло вершкове 73% – 20 г

– Цукрова пудра – 150 г

– Борошно пшеничне – 50 г

– Кориця мелена – 1 ч. л.

– Ваніль, стручок –1 шт.

– Персики – 2 кг

– Лимон, сік – 2 ст. л.

Для бісквітного топінгу

– Борошно пшеничне – 320 г

– Цукор – 70 г

– Розпушувач – 1 ст. л.

– Сіль – 3/4 ч. л.

– Масло вершкове 73% – 115 г

– Яйця курячі – 1 шт.

– Вершки 30% – 260 мл

Читайте також: Рецепт літнього пирога з абрикосами за 30 хвилин

Відео дня

Спосіб приготування:

Духовку розігрійте до 200 °C. Форму для випікання змастіть вершковим маслом.

1. У мисці змішайте цукор, борошно і корицю. Додайте ваніль та нарізані скибочками персики і лимонний сік, перемішайте. Дайте фруктам пустити сік та періодично помішуйте.

2. Топінг: у великій мисці змішайте борошно, цукор, дві столові ложки якого залиште для посипки пирога, розпушувач і сіль. Розітріть з маслом до грубих крихт.

3. У мисці змішайте яйце і вершки, залишивши 2 столові ложки вершків для змащування пирога. Дерев’яною ложкою перемішайте яєчну суміш із борошняною.

4. Суміш персиків перекладіть у підготовлену форму для запікання, розклавши її рівним шаром. З тіста сформуйте рівномірні диски та розкладіть їх по фруктах на рівній відстані один від одного. Змастіть 2 столовими ложками вершків, і посипте 2 столовими ложками цукру.

5. Випікайте 50 хвилин.

6. Пиріг охолоджуйте мінімум 15 хвилин. Подавайте теплим з ванільним морозивом.

Радимо також звернути увагу на рецепт ванільного крему.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!