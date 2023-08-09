Легкий, как облако: рецепт ванильного крема с нектаринами и мятой

Это простой и вместе с тем изысканный десерт по рецепту от Shuba. Легкая кислинка нектарина идеально сочетается с нежным кремом.

Ингредиенты:

Для крема:

Сливки 33% – 570 мл

Сахар – 50 г

Ваниль, стручок – 1 шт.

Желатин – 3 ч. л.

Молоко – 300 мл

Для нектаринов:

Нектарин – 4 шт.

Лимон, сок – 1/2 шт.

Персиковый шнапс – 4 ст. л.

Мята – 5 г

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Способ приготовления:

1. Желатин залейте 3 столовыми ложками прохладной воды. Оставьте на несколько минут, после чего поместите миску над водяным паром и помешивайте до растворения желатина. Отложите.

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2. Сливки перелейте в кастрюлю и добавьте сахар. Стручок ванили разрежьте вдоль пополам, выскребите черные семена и взбейте со сливками. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите сливки почти до кипения. Снимите кастрюлю с огня и добавьте желатин.

3. Молоко добавьте в горячие сливки, перемешайте и оставьте остывать. Затем отправьте кастрюлю в холодильник на 1-2 часа до загустения крема, периодически помешивая его. Сливки вылейте в литровую посуду, накройте крышкой и поставьте в холодильник минимум на 5 часов или на ночь до полного застывания. Крем можно хранить в холодильнике до 2 дней.

4. Перед подачей нектарины разрежьте пополам, очистите от косточек и нарежьте тонко, затем смешайте с лимонным соком и персиковым шнапсом по желанию. Разложите нектарин по поверхности застывшего крема.

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