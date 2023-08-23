Рецепт салату з огірків та моркви на зиму

Консервовані огірки за рецептом від Shuba можуть бути не тільки цілими в банках, але й у вигляді салатів з іншими овочами.

Інгредієнти:

Огірок свіжий – 3 кг

Цибуля ріпчаста – 500 г

Морква – 500 г

Оцет 9% – 160 мл

Цукор – 70 г

Сіль – 40 г

Приправа для моркви по-корейськи – 50 г

Олія соняшникова рафінована – 230 мл

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Спосіб приготування:

1. Замочіть огірки у холодній волі на 3-4 години, після чого розріжте на 4 частинки або ж поріжте на кружечки.

2. Моркву натріть на тертці для моркви по-корейськи, викладіть до огірків. Цибулю наріжте півкільцями й додайте до овочів.

3. Сіль, цукор, олію, оцет і приправу до моркви по-корейськи додайте до суміші овочів та перемішайте. Залиште салат на 30-60 хвилин, після чого знову перемішайте.

4. Підготуйте чисті сухі банки, куди будете викладати салат. Заповнюйте їх максимально щільно, зверху заливаючи соком. Закрийте кришками.

5. Банки з салатом поставте у каструлю, застелену рушником, для стерилізації. Залийте в каструлю воду, щоб вона була по "плечики". Стерилізуйте 25-30 хвилин з моменту закипання (банки по 500 мл, якщо літрові — 40-45 хвилин). Дістаньте, закатайте, переверніть і вкутайте до повного охолодження.

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