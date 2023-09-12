Рецепт веганських котлет з кабачків та гречаної каші
Приготуйте смачні поживні котлетки з кабачків з додаванням гречки за рецептом від Shuba. Для приготування беріть зелену гречку, вона ніжніша.
Інгредієнти:
Кабачки – 600 г
Крупа гречана несмажена –100 г
Морква –1 шт.
Цибуля жовта ріпчаста –1 шт.
Вода –300 мл
Крохмаль картопляний –3 ст. л.
Кунжут білий – 50 г
Паста томатна – 0.5 ч. л.
Панірувальні сухарі
Олія соняшникова – за смаком
Приправа карі – 0.5 ч. л.
Майоран – 0.5 ч. л.
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Спосіб приготування:
Гречку та крупно натерту моркву викладіть у каструлю. Залийте гарячою водою, додайте сіль, карі й майоран. Варіть до вбирання гречкою усієї води. Після приготування накрийте кришкою.
Натріть кабачок на крупній тертці й посоліть. Залиште на 15 хвилин після чого добре відтисніть з нього сік.
Дрібно наріжте цибулю дрібно наріжте, можете обсмажити, але не це обов’язково.
Гречку змішайте з морквою, кабачками та цибулею. Також додайте картопляне борошно, кунжут і томатну пасту. Приправте перцем.
Сформуйте невеликі котлети. Обваляйте їх у панірувальних сухарях і обсмажте на олії або запечіть у духовці.
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