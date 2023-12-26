Революція в психоаналізі: Вчені пропонують використовувати ШІ для діагностики депресії

Депресія є поширеним захворюванням, яке може мати значний вплив на життя людини. Вона може призвести до таких проблем, як поганий сон, зниження інтересу до діяльності, апатія та відчуття безнадії. Депресію важко діагностувати, оскільки її симптоми можуть бути схожими на симптоми інших захворювань.

ШІ може допомогти покращити діагностику депресії, аналізуючи великі набори даних, які включають інформацію про симптоми, історію хвороби та інші фактори. Наприклад, дослідження, проведене вчені з Університету Карнегі-Меллон, показало, що ШІ може точно діагностувати депресію з точністю до 80%, пише Science Alert.

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ШІ також може допомогти лікарям прогнозувати, які методи лікування будуть ефективними для конкретного пацієнта. Наприклад, дослідження, проведене вчені з Університету Чикаго, показало, що ШІ може точно прогнозувати, чи буде пацієнт реагувати на антидепресанти.

ШІ може бути використаний для діагностики депресії за допомогою різних методів:

МРТ: ШІ може бути використаний для аналізу структури та функції мозку, щоб виявити зміни, пов'язані з депресією.

Носимі пристрої: ШІ може бути використаний для аналізу даних, зібраних носимими пристроями, такими як розумні годинники, щоб виявити ознаки депресії, такі як зміни в режимі сну, фізичній активності та поведінці.

ШІ може бути використаний для аналізу даних, зібраних носимими пристроями, такими як розумні годинники, щоб виявити ознаки депресії, такі як зміни в режимі сну, фізичній активності та поведінці. Соціальні мережі: ШІ може бути використаний для аналізу даних, опублікованих в соціальних мережах, щоб виявити слова та фрази, які можуть бути ознаками депресії.

Нагадаємо, вчені хочуть залучити до розвитку мовних моделей ChatGPT, щоб людство могло спілкуватися з домашніми тваринами.

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