Штучний інтелект незабаром може допомогти спілкуватись з тваринами

Маючи на увазі останні досягнення великих мовних моделей, можна уявити цікавий сценарій: якби до нашого вже знайомого ChatGPT приєднався його "протилежний" аналог – CatGPT. Фантазія веде нас ще далі – ця нова машина на основі штучного інтелекту, або CatGPT, дозволила б нам спілкуватися з нашими домашніми котами, розуміючи їхні нявкання, муркотіння та шипіння.

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І тут виникає цікаве питання: як далеко може зайти штучний інтелект у спілкуванні з тваринами? Два нейробіологи, Йоссі Йовель і Одед Рехаві з Тель-Авівського університету, розглядають це питання в їхньому новому есе, яке було опубліковано в Current Biology, пише Science Alert.

Вони запропонували щось, що називають "викликом Доктора Дуліттла" – відсилання до відомого Тесту Тюрінга, який оцінює здатність машини думати як людина. Вони ставлять питання, якою може бути можливість спілкування з тваринами за допомогою штучного інтелекту.

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Для досягнення такого спілкування потрібно подолати кілька перешкод:

Розробка "Мовної" Моделі для Тварин: ШІ повинен використовувати комунікативні сигнали тварин та взаємодіяти з ними на цьому рівні. При цьому тварини повинні зберігати свої природні сигнали, а не вивчати нові, щоб реагувати на машину.

Спілкування у Різних Контекстах: Мовна модель повинна вміти використовувати комунікативні сигнали тварин в різних ситуаціях та контекстах, від залицяння до відвертих загроз.

Емоційна Реакція: ШІ повинен викликати відповідні реакції у тварини, якби вона спілкувалася не з машиною, а з іншою твариною свого виду.

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Наприклад, можливо, ми зможемо розуміти мову медоносних бджіл. Вчені вже вдалося "зламати" їхні танці погойдування, які передають інформацію про місцезнаходження їжі. Роботизована бджола була створена для привертання інших бджіл та навіть ведення їх до певного місця.

Однак, навіть якщо вдасться досягти спілкування на цьому рівні, залишаються виклики:

Слова та Емоції: Можливо, ми ніколи не зможемо точно зрозуміти слова і емоції тварин так, як хочемо. Людська мова може бути унікальною і не переносяться на інших істот.

Обмеження нашого Розуміння: Наш "егоцентричний світ" – umwelt – обмежує те, що ми можемо розуміти, як сказав філософ Людвіг Вітгенштейн, "навіть якби лев міг говорити, ми не могли б його зрозуміти".

Навіть якщо ми не зможемо розмовляти з тваринами так, як з іншими людьми, розуміння та імітація їхнього спілкування залишається важливим науковим викликом. Вчені закликають розробляти штучний інтелект для декодування мови тварин та спробувати з'єднатися з ними на їхньому рівні..

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