Різкі зміни погоди в Україні: у Гідрометцентрі розповіли, чого чекати на вихідних та наступного тижня

Протягом наступного тижня погода в Україні зазнає значних змін. Легкий сніг припиниться по всій території країни, і вночі температура опуститься до -5… -9 градусів, настає справжній зимовий мороз.

Вихідні 8-9 лютого, ймовірно, не принесуть значних змін. На наступний тиждень синоптики очікують помірні морози вночі, а вдень температура буде близька до 0 градусів, з відсутністю опадів. Такий прогноз на найближчі дні надала синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха, пише Oboz.

Погода в Україні зазнає різких змін

Невдовзі в Україні очікуються суттєві зміни погодних умов. Температура знизиться, а на більшій частині території можливі невеликі снігопади. "На погоду в Україні зараз впливає холодне арктичне повітря, що надходить із північних широт. Незважаючи на підвищений атмосферний тиск, над територією утворюється багато хмар, тому в більшості областей слід очікувати невеликий сніг", – зазначила синоптикиня.

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За її словами, на сході України зараз перебуває "висотний циклон", який не є дуже активним і не приносить сильних атмосферних фронтів, однак забезпечує хмарну погоду і невеликий сніг. Хмари допомагають зберігати стабільну температуру, захищаючи від різких знижень. Вдень температура підніматиметься до 0 градусів.

Такий тип погоди зберігатиметься в Україні в середу, 5 лютого, та частково в четвер, 6 лютого.

Перед вихідними циклон відступить, а найбільш холодно буде в Карпатах

У п’ятницю, 7 лютого, "висотний циклон" покине територію України, і на зміну йому прийде поле підвищеного атмосферного тиску. "Це призведе до того, що погода стане сухою і без опадів. На дорогах країни в деяких місцях залишатиметься ожеледиця, а вітер буде переважно північно-західним", – зазначила синоптикиня Наталія Птуха.

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Вночі температура опуститься до -1… -7 градусів, а вдень варіюватиметься в межах від -3 до +3 градусів, причому в Закарпатті температура може піднятися навіть до +5 градусів. Найбільш холодно буде в Карпатах, де вночі температура опуститься до -5… -11 градусів, а вдень триматиметься в межах 0… -5 градусів.

Наталія Птуха зазначила, що в Карпатах наразі є сніг, і він збережеться через мінусові температури. На решті території України великого снігу не очікується – лише місцями можливі невеликі снігові покриви товщиною 1-3 сантиметри, які будуть нерівномірно розподілені.

"Отже, як ви можете бачити, жодних екстремальних морозів не буде. Тому ще раз підкреслюю, не варто піддаватися паніці щодо погоди. Гідрометцентр завжди об'єктивно інформує за 5 днів до змін", – додала синоптикиня.

Що далі? Очікуються звичайні зимові морози

На початку наступного тижня, з 10 лютого, в Україні буде в основному сухо, без опадів. Температурні показники значно не зміняться. "Вночі температура залишатиметься на рівні -3… -9 градусів, що є типовою зимовою температурою. В Карпатах вночі буде -7… -12 градусів. Вдень температура коливатиметься в межах -3... +3 градусів, а на Закарпатті може досягати +2… +7 градусів", – повідомила Наталія Птуха.

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