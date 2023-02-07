Резніков пояснив, чому у військових в тилу забрали додаткові кошти

Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, чому військовим у тилу скасували додаткові виплати. За його словами, це є питанням справедливості.

Про це Резніков розповів у інтерв’ю одному з українських ЗМІ. Глава Міноборони вказав, що скасування виплат також пов'язане з бюджетною спроможністю

"Це питання справедливості й одночасно бюджетної спроможності. Коли було введено інститут "100 тис., 30 тис.", мова йшла про тих, хто виконує бойове завдання: 100 тис. на самому "передку" і 30 тис. – хто поруч або на блокпостах, або на бойовому чергуванні і так далі. Коли почалася навала, то майже вся країна була полем бою, і тоді було справедливим платити всім або 100, або хоча б 30", – зазначив він.

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Резніков вказав, що з часом почали надходити скарги від бійців з передової. Зокрема, з найбільш напружених місць фронту.

"Ми там отримуємо, а ті, хто нічого не роблять, "курять бамбук", отримують ті самі гроші – це несправедливо", – процитував міністр дорікання бійців.

Він також додав, що разом з цим збільшено рівень базового грошового забезпечення військових. Зокрема, раніше звичайний стрілець отримував13 тис. грн., а тепер матиме 20 тис. грн.

"Якщо він на бойовому виконанні біля "передка", на блокпосту чергує, на іншому бойовому виконанні, на кордоні – плюс ще 30 тис. Так у нього буде 50. Якщо він на "нулі", на рівні батальйону – то тоді він буде 120 тис. отримувати", – розтлумачив Резніков.

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