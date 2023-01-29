Малює на уламках ракет: запорізький художник продає свої роботи та донатить ЗСУ (фото)

У приміщенні Запорізького художнього музею проходить виставка робіт Вадима Міткова "Життя на уламках". Це незвичні роботи намальовані на уламках ракет, яки були знайдені на Запоріжжі.

Як повідомляє Укрінформ, всього представлено 45 робіт. За словами художника, всього він намалював 80 штук.

Він розповів, що почав малювати в жовтні. Уламки боєприпасів, які є свого роду полотнами, йому передають військові волонтери.

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Зазначається, що багато людей хотіли придбати роботи Міткова. Тому й було вирішено провести аукціон, а на зібрані кошти придбати необхідне для хлопців з ЗСУ.

Вадим Мітков за фахом інженер-програміст, але все життя працює дизайнером-поліграфістом, бо має художній хист.

Демонструючи свої роботи він зазначає, що дивитись на них моторошно.

За словами художника, головна мета його творчості – показати контраст між жахами війни та силою мистецтва.

Нагадаємо, раніше волонтер Сергій Притула показав, як працює Mavic, на який донатили українці. З його допомогою вдалося влучити по склад окупантів.

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