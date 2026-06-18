Російська армія атакувала Суми дронами: є загиблий, зайнялись АЗС та будинок (фото)

Пізно ввечері 17 червня російські війська атакували Суми за допомогою безпілотників. Внаслідок удару по житловому сектору загинув 56-річний чоловік, також пошкоджень зазнала автозаправна станція.

Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко. За його словами, після влучання БпЛА невстановленого типу по приватному житловому масиву в Ковпаківському районі міста на території одного з домоволодінь було виявлено тіло загиблого місцевого жителя. Обставини його смерті з’ясовуються.

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Водночас посадовець зазначив, що внаслідок атаки зафіксовано ще одне влучання — на території автозаправної станції. В обох місцях виникли пожежі.

Наразі тривають роботи з уточнення наслідків обстрілу та встановлення всіх обставин інциденту.

Нагадаємо, російські дрони атакували багатоповерхівку у Харкові.

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