Російська армія готується до наступу на Херсон - FT

Путінська армія може готувати наступ на Херсон через річку Дніпро.

Як зазначив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Росія готується до можливого наступу на Херсонщину через Дніпро, зібравши близько 300 човнів для переправи через річку.Про це повідомляє видання Financial Times.

"Росія має намір розпочати тут ще один наступ", — додав Прокудін.

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Згідно з інформацією представника загону "Південь" Української добровольчої армії Сергія Братчука, окупанти намагаються захопити річкові острови та наблизитися до західного берега Херсона.

Financial Times також повідомляє, що російські війська здійснили великий наступ на острів Козацький, розташований на північний схід від Херсона поблизу Нової Каховки.

Нагадаємо, армія рф атакувала Тернопіль.

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