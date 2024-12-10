Російська військова база у Сирії перебуває в облозі - ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що одна з баз російських військових у Сирії перебуває в облозі. У повідомленні зазначено, що серед особового складу зростає невдоволення командуванням через погану організацію оборони.

Для евакуації росіяни використовують військово-транспортні літаки Ан-124 та Іл-76МД, які прямують до аеродромів на території РФ. Крім того, російський флот активно задіяний у виведенні сил: підготовлено суховантаж Sparta II та великий десантний корабель Олександр Шабалін, які вирушать із Балтійська до сирійського порту Тартус. Про це повідомляє ГУР.

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До Середземного моря також направлено великі десантні кораблі Північного флоту Олександр Отраковський та Іван Грєн, а також фрегати Адмірал Горшков і Адмірал Головко.

Російські війська в Тартусі екстрено демонтують обладнання та військове майно, а для забезпечення відступу туди вже прибули сотні спецназівців.

Нагадаємо, ЦАХАЛ та армія США зайшли на територію Сирії після втечі Асада до РФ.

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