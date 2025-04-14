Російські дрони атакували Харків та Одесу: зайнялись масштабні пожежі (фото)

Після опівночі 14 квітня міський голова Одеси Геннадій Труханов оприлюднив світлини наслідків ворожої атаки та розповів подробиці обстрілу міста, що стався ввечері 13 квітня. За словами мера, внаслідок удару дронів-камікадзе було пошкоджено один із медичних закладів міста — постраждала операційна, зруйновано частину перекриття та вибито скло. На щастя, серед пацієнтів немає постраждалих.

Окрім цього, атака зачепила житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури, автівки, станцію техобслуговування, а також одну з магістральних доріг. Про це повідомляється у соцмережі Труханова.

"На місці працюють екстрені служби та міський оперативний штаб. Як тільки буде надано дозвіл, комунальники розпочнуть усунення наслідків удару та відновлення дороги".

Станом на ранок відомо про п’ятьох поранених, яким наразі надають медичну допомогу.

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Також, уранці 14 квітня Харків сколихнув потужний вибух — російський ударний дрон влучив у цивільне підприємство в Салтівському районі міста. Унаслідок атаки виникла масштабна пожежа. Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, вогонь спалахнув на території підприємства, яке зберігало продукти харчування. За його словами, вибухова хвиля пошкодила й кілька приватних будинків, розташованих неподалік епіцентру вибуху.

Пожежа охопила спершу понад тисячу квадратних метрів, згодом рятувальники уточнили — площа займання сягнула 1600 квадратних метрів. Станом на десяту ранку пожежу вдалося локалізувати, роботи з ліквідації вогню та розбирання завалів тривають.

До гасіння залучено 70 рятувальників, 16 одиниць техніки, піротехнічний підрозділ, пожежний потяг і комунальні служби міста. За попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Харків та Київщину.

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