Російські дрони атакували багатоповерхівку у Харкові: 15 людей поранено, серед них - діти (фото)

У ніч проти 9 червня Харків зазнав чергової масованої атаки російських ударних безпілотників. Внаслідок обстрілів зафіксовано влучання у кількох районах міста, спалахнули пожежі, пошкоджено житлові будинки та автомобілі. Серед постраждалих є діти.

Перші повідомлення про вибухи надійшли з Шевченківського району. Згодом стало відомо про нові влучання у Холодногірському районі міста. За словами міського голови Ігоря Терехова та голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, Харків опинився під масштабною атакою ворожих дронів.

Очільник області повідомив, що під час нальоту в місті пролунала серія потужних вибухів. Невдовзі стало відомо про перших постраждалих. За попередніми даними, один із безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок у Шевченківському районі. Також пошкоджень зазнала будівля одного з комунальних підприємств міста, де отримав поранення працівник.

Унаслідок ударів у Шевченківському та Холодногірському районах виникли пожежі. Рятувальники та екстрені служби оперативно прибули на місця подій для ліквідації наслідків атаки.

Спочатку повідомлялося про близько десяти постраждалих, однак упродовж ночі їхня кількість зростала. За інформацією міської влади, станом на третю годину ночі допомоги медиків потребували вже 15 людей. Серед постраждалих — троє дітей, зокрема однорічний хлопчик. У кількох дітей та дорослих медики діагностували гостру реакцію на стрес.

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До лікарень було госпіталізовано щонайменше трьох жінок. Також серед травмованих — 53-річна та 62-річна жінки, які отримали поранення різного ступеня тяжкості. Медичної допомоги потребували 34-річний чоловік та 21-річна жінка, яка після огляду лікарів отримала допомогу на місці.

За даними обласної військової адміністрації, внаслідок ворожих ударів пошкоджено щонайменше 18 автомобілів. У багатоповерхових житлових будинках вибито вікна, пошкоджено фасади та інші конструктивні елементи будівель. На місцях влучань продовжували працювати рятувальники, медики, правоохоронці та комунальні служби. Інформація про наслідки атаки та кількість постраждалих уточнювалася протягом ночі.

Нагадаємо, армія рф здійснила масовану комбіновану атаку на Київщину.

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