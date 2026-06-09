Российские дроны атаковали многоэтажку в Харькове: 15 человек ранены, среди них - дети (фото)

В ночь на 9 июня Харьков подвергся очередной массированной атаке российских ударных беспилотников. В результате обстрелов зафиксировано попадание в нескольких районах города, вспыхнули пожары, повреждены жилые дома и автомобили. Среди пострадавших есть дети.

Первые сообщения о взрывах пришли из Шевченковского района. Впоследствии стало известно о новых попаданиях в Холодногорском районе города. По словам городского головы Игоря Терехова и главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, Харьков оказался под масштабной атакой вражеских дронов.

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Глава области сообщил, что во время налета в городе прозвучала серия мощных взрывов. Вскоре стало известно о первых пострадавших. По предварительным данным, один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом в Шевченковском районе. Также повреждения получило здание одного из коммунальных предприятий города, где получил ранения работник.

В результате ударов в Шевченковском и Холодногорском районах возникли пожары. Спасатели и экстренные службы оперативно прибыли на места происшествия для ликвидации последствий атаки.

Сначала сообщалось о около десяти пострадавших, однако за ночь их количество росло. По информации городских властей, на третий час ночи в помощи медиков нуждались уже 15 человек. Среди пострадавших — трое детей, в том числе годовалый мальчик. У нескольких детей и взрослых медики диагностировали острую реакцию на стресс.

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В больницы были госпитализированы по меньшей мере три женщины. Также среди травмированных – 53-летняя и 62-летняя женщины, получившие ранения разной степени тяжести. В медицинской помощи нуждались 34-летний мужчина и 21-летняя женщина, которая после осмотра врачей получила помощь на месте.

По данным областной военной администрации, в результате вражеских ударов повреждено по меньшей мере 18 автомобилей. В многоэтажных жилых домах выбиты окна, повреждены фасады и другие конструктивные элементы зданий. На местах попаданий продолжали работать спасатели, медики, правоохранители и коммунальные службы. Информация о последствиях атаки и количестве пострадавших уточнялась в течение ночи.

Напомним, армия РФ совершила массированную комбинированную атаку на Киевщину.

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