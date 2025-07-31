росія атакувала Київ дронами і ракетами: знищено пів багатоповерхівки, 52 людини поранено, 6 загиблих, серед них - 6-річна дитина (фото, відео)
Увечері 30 липня російські війська здійснили чергову атаку на Україну, використовуючи ударні безпілотники. 31 липня противник продовжив обстріли, застосувавши ракети. Особливо постраждала столиця.
Про це повідомили Кличко в соцмережах, президент України Володимир Зеленський, начальник КМВА Тимур Ткаченко, ДСНС. Близько 23:00 у Києві пролунали вибухи — мер Віталій Кличко підтвердив роботу систем ППО. У Солом’янському районі зафіксували падіння уламків у кількох місцях, зокрема загорілися автомобілі. Надалі повідомлялося про нові ураження: постраждали житлові будинки, освітні заклади, склади. Пожежі охопили кілька локацій, частини дронів падали просто на машини та поряд із будинками.
У ніч на 31 липня кількість постраждалих зростала. Серед них — жінка з дитиною, загалом було повідомлено про шістьох травмованих. Після ракетного удару зранку з’явилася інформація про руйнування у Шевченківському, Святошинському та Голосіївському районах. У деяких випадках ударна хвиля вибила вікна в медзакладах, зайнялися багатоповерхівки, горіли машини, постраждали дитячі садки й школи.
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О 6-й ранку стало відомо про масштабні руйнування — у Святошинському районі зруйновано під’їзд будинку. За даними міської влади, на той момент постраждали щонайменше 20 людей, 8 з них потребували госпіталізації. За деякий час кількість поранених сягнула понад 40, а далі — вже й понад пів сотні. Серед постраждалих — діти та правоохоронці, які прибули на виклики. На жаль, є й жертви: за офіційною інформацією, загинуло щонайменше шестеро людей, у тому числі шестирічний хлопчик.
Рятувальні роботи тривали весь ранок. У Святошинському районі під завалами ще могли залишатися люди. У місті відкрили штаби допомоги постраждалим мешканцям.
Крім житлової забудови, зазнала пошкоджень і залізнична інфраструктура — на одній із ділянок рух тимчасово перевели на тепловози. Постраждалих серед працівників і пасажирів не було, рух поїздів дальнього сполучення продовжився за розкладом із незначними затримками у межах Kyiv City Express.
Нагадаємо, 25 липня російська армія вдарила КАБом по медзакладу у Харкові.
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