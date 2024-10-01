росія атакувала стихійний ринок та зупинку громадського транспорту у Херсоні, є загиблі та поранені (відео, фото)

Зранку 1 жовтня 2024 року російська армія атакувала ринок у середмісті Херсона. Це були торгівельні точки, де місцеві купляли та продавали свою продукцію. Також була атакована зупинка громадського транспорту.

Національна поліція повідомила, що війська рф по центру Херсона вдарили з артилерії. Під ударом опинилася зупинка громадського транспорту. "Поліцейські та медики працюють на місці події", – зазначили правоохоронці.

Зазначається, що ворог атакував саме у той момент, коли в Україні хвилиною мовчання вшановували памʼять загиблих захисників і захисниць.

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Наслідки артилерійського обстрілу Херсона. Джерело: npu.gov.ua Наслідки артилерійського обстрілу Херсона. Джерело: npu.gov.ua

Наслідки артилерійського обстрілу Херсона. Джерело: npu.gov.ua Наслідки артилерійського обстрілу Херсона. Джерело: npu.gov.ua

Наслідки артилерійського обстрілу Херсона. Джерело: npu.gov.ua Наслідки артилерійського обстрілу Херсона. Джерело: npu.gov.ua

Наслідки артилерійського обстрілу Херсона. Джерело: Скриншот з відео Наслідки артилерійського обстрілу Херсона. Джерело: Скриншот з відео

Наслідки артилерійського обстрілу Херсона. Джерело: Скриншот з відео Наслідки артилерійського обстрілу Херсона. Джерело: Скриншот з відео

Наслідки артилерійського обстрілу Херсона. Джерело: Скриншот з відео Наслідки артилерійського обстрілу Херсона. Джерело: Скриншот з відео

За даними обласної прокуратури, унаслідок обстрілу загинули семеро людей.

"1 жовтня 2024 року, близько 9:00, війська рф завдали ударів, ймовірно, зі ствольної артилерії по середмістю Херсона. Обстріл відбувся поруч із місцевим ринком і зупинкою громадського транспорту. Наразі відомо, що внаслідок обстрілу загинули семеро цивільних — троє жінок та четверо чоловіків. Також поранено трьох містян, їм надається кваліфікована медична допомога. Дані уточнюються", – зазначили у відомстві.

Об 11:30 в обласній прокуратурі Херсонщини уточнили, що жертв обстрілу шестеро: "Унаслідок обстрілу середмістя Херсона загинуло шестеро містян. Сьому людину, яку вважали загиблою, лікарі змогли стабілізувати, втім його стан залишається вкрай важким. Також відомо про шістьох цивільних, які отримали поранення різного ступеня, п’ятеро з них госпіталізовані".

Під удар росіян потрапив ринок. Джерело: t.me/phogovua Під удар росіян потрапив ринок. Джерело: t.me/phogovua

Під удар росіян потрапив ринок. Джерело: t.me/phogovua Під удар росіян потрапив ринок. Джерело: t.me/phogovua

Нагадаємо, 28 вересня армія рф двічі атакувала лікарню у Сумах. В результаті цього загинуло 10 людей.

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