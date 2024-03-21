росія завдала масованого удару по Києву: сили ППО збили понад 30 ракет

У четвер вночі, 21 березня, російські війська завдали масованого удару по Києву крилатими та балістичними ракетами. Мешканці столиці чули серію гучних вибухів, зокрема у Подільському, Шевченківському та Святошинському районах.

Силам ППО вдалося знищити 31 повітряну ціль. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Армія рф після паузи, що тривала 44 дні, атакувала столицю двома балістичними / аеробалістичними ракетами "Іскандер-М" / Х-47М2 "Кинджал", а також 29 крилатими ракетами Х-101 / Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (райони пусків – волгодонськ, енгельс).

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Ракети заходили з півночі, основний напрямок удару – Київ. До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі Сил оборони. У результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті на Київщині.

За попередніми даними, внаслідок ракетного удару:

у Шевченківському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок із загорянням квартири, проводиться евакуація людей; за іншою адресою загорілися авто; в деяких будинках вибуховими хвилями пошкоджено вікна.

у Святошинському районі уламки пошкодили будівлю дошкільного навчального закладу, також зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового будинку і в цьому районі теж горіли авто;

районі уламки пошкодили будівлю дошкільного навчального закладу, також зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового будинку і в цьому районі теж горіли авто; у Подільському районі уламки впали на територію нежитлової забудови та на дах житлового будинку із подальшим загорянням; також зафіксовано займання на даху нежитлової двоповерхової будівлі.

На цю хвилину достеменно відомо про двох постраждалих [ймовірно, йдеться про двох госпіталізованих] - дівчинки 11 років та чоловіка 38 років. Без загиблих.

Нагадаємо, 20 березня російські бойовики вдарили ракетою по одному з районів Харкова. На місці прильоту сталося руйнування та виникла пожежа. Тоді загинули 5 людей, 7 відбулися пораненнями.

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