россия нанесла массированный удар по Киеву: силы ПВО сбили более 30 ракет

В четверг ночью, 21 марта, российские войска нанесли массированный удар по Киеву крылатыми и баллистическими ракетами. Жители столицы слышали серию громких взрывов, в том числе в Подольском, Шевченковском и Святошинском районах.

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Силам ПВО удалось уничтожить 31 воздушную цель. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Армия рф после паузы, продолжавшейся 44 дня, атаковала столицу двумя баллистическими/аэробалистическими ракетами "Искандер-М"/Х-47М2 "Кинжал", а также 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (районы пусков – волгодонск, энгельс).

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Ракеты заходили с севера, основное направление удара – Киев. К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые силы обороны. В результате успешной боевой работы все вражеские ракеты были сбиты в Киевской области.

По предварительным данным, в результате ракетного удара:

в Шевченковском районе поврежден многоэтажный жилой дом с возгоранием квартиры, проводится эвакуация людей; по другому адресу загорелись авто; в некоторых домах взрывными волнами повреждены окна.

в Святошинском районе обломки повредили здание дошкольного учебного заведения, также зафиксировано повреждение многоэтажного жилого дома и в этом районе тоже горели авто;

районе обломки повредили здание дошкольного учебного заведения, также зафиксировано повреждение многоэтажного жилого дома и в этом районе тоже горели авто; в Подольском районе обломки упали на территорию нежилой застройки и на крышу жилого дома с последующим возгоранием; также зафиксировано возгорание на крыше нежилого двухэтажного здания.

На данный момент точно известно о двух пострадавших [вероятно, речь идет о двух госпитализированных] - девочке 11 лет и мужчине 38 лет. Без погибших.

Напомним, 20 марта российские боевики ударили ракетой по одному из районов Харькова. На месте прилета произошло разрушение и возник пожар. Тогда погибли 5 человек, 7 получили ранения.

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