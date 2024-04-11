росія здійснила масований удар по Україні: атакувала енергооб'єкти у чотирьох областях

У ніч на четвер, 11 квітня, росія здійснила масовану атаку на енергетичну інфраструктуру в чотирьох областях України. Під ударом були об'єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко у своєму Facebook.

У ДТЕК повідомили, що її дві електростанції стали цілями атаки. Внаслідок цього обладнання зазнало значних ушкоджень, однак, на щастя, ніхто не постраждав. З моменту початку повномасштабної війни електростанції ДТЕК зазнали атак понад 170 разів, зазначають у компанії.

За інформацією Повітряних сил, окупанти спочатку запустили кілька хвиль Шахедів, які дібралися і західних регіонів України. Пізніше ворог здійснив пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС, аеробалістичних ракет Х-47М2 з МіГ-31К та керованих авіаракет з Су-34. Відомо, що росіяни здійснили пуски восьми ракет "Кинджал".

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Пізніше Генштаб оприлюднив дані про збиття ворожих повітряних цілей. Силами та засобами протиповітряної оборони України було ліквідовано 37 з 40 БпЛА. Інформація щодо ракет уточнюється.

Під час комбінованої атаки у Харкові прогриміли вибухи. Наразі відомо про проблеми з енергопостачанням у місті, метро у найближчі години не працюватиме, загалом ворог завдав близько 10 ударів по критичній інфраструктурі міста.

Про це написав у своєму Telegram очільник ОВА Олег Синєгубов.

Під важкими комбінованими ударами також була Львівська область, зокрема місто Стрий. Там атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури, зазначає голова ОВА Максим Козицький. Це обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція – у Червоноградському. Почалися пожежі. Їх оперативно загасили вогнеборці. Жертв та постраждалих нема.

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У Запоріжжі чули вибухи, зафіксовано два "прильоти", пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури в Запорізькому районі. Ступень пошкодження уточнюється, інформації про постраждалих не було.

У Київській області атаковано об'єкт критичної інфраструктури, на об'єкті пожежа, повідомили в ОВА. Наразі інформація щодо постраждалих та загиблих не надходила. Всі оперативні служби на місці, триває гасіння пожежі на об'єкті. Йдеться в повідомленні начальника Київської ОВА Руслана Кравченко у Telegram.

Нагадаємо, у понеділок, 8 квітня, росія атакувала Україну 24 Шахедами та ракетою X-59. Були зафіксовані влучання в Одесі і на Житомирщині.

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