росіяни обстріляли Оріхів авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги: є жертви та поранені (фото)

9 липня росіяни скинули авіабомбу по школі в прифронтовому Оріхові Запорізької області, де зібралися мирні громадяни для отримання гуманітарної допомоги. 4 людей загинули, 11 отримали поранення.

Як повідомили у Запорізькій ОДА, росіяни вдарили керованою авіабомбою по житловому кварталі.

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"Чотири людини загинули на місці: жінки 43, 45, 47 років та 47-річний чоловік. Одинадцять людей госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості", – йдеться у повідомленні.

За даними ОДА, загалом за добу ворог завдав 36 прицільних ударів по 10 мирних населених пунктах Запорізької області: 5 обстрілів здійснено з РСЗВ по Левадному та Новодарівці, 30 артобстрілів – по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Ольгівському, Червоному, Малинівці.

У МВС України уточнили, що унаслідок авіаудару по Оріхівській ЗОШ було вщент зруйнувало будівлю.

"Під завалами зруйнованого закладу опинилося понад півтора десятка людей, які перебували всередині та поруч знадвору. Також були пошкоджені житлові будинки та інші обʼєкти цивільної інфраструктури, розташовані поряд з епіцентром вибуху", – додали у відомстві.

Рятувально-пошукові роботи тривають.

Нагадаємо, вночі 8 липня ворожі безпілотники завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Було влучання у сільськогосподарське підприємство, постраждав чоловік.

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