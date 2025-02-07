Росіяни підтримують війну проти України: результати опитування

Попри зростаючі економічні проблеми та військові невдачі, російське державне опитування демонструє, що більшість населення нібито підтримує війну проти України. Однак аналітики Інституту вивчення війни (ISW) ставлять під сумнів ці результати.

За даними підконтрольного Кремлю Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД):

67% росіян підтримують війну проти України.

росіян підтримують війну проти України. 65% вважають, що бойові дії "йдуть добре" для Росії.

Директор з політичних досліджень ВЦВГД Михайло Мамонов зазначив, що російське суспільство прагне швидкого завершення війни та підтримує дії, які можуть цьому сприяти. Водночас він визнав, що зростає розчарування населення через військові невдачі, українські атаки в Курській області, повільний наступ російських військ та економічні труднощі.

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Аналітики ISW припускають, що результати опитування маніпулятивні та можуть завищувати реальний рівень підтримки війни.

"Висновки ВЦВГД, ймовірно, відображають наративи Кремля. Їх публікують на тлі зростаючих втрат, внутрішніх суперечностей у командуванні та значного економічного навантаження, яке війна накладає на російську економіку", – зазначають у ISW.

Нагадаємо, громадяни України вважають вступ до НАТО більш пріоритетним перед членством у ЄС.

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