Росіяни пошкодили трубопровід з аміаком на Харківщині – ОВА

Російські військові у понеділок, 5 червня, пошкодили трубопровід з аміаком у Куп'янському районі. Внаслідок цього сталася розгерметизація.

На місці працюють усі профільні служби. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

"У Куп'янському районі російські окупанти пошкодили трубопровід з аміаком. Внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу", – йдеться у повідомленні.

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За словами глави ОВА, в області вже організували штаб для ліквідації наслідків інциденту. При цьому всі деталі Синєгубов пообіцяв повідомити згодом.

Додамо, аміак – це безбарвний газ, який подразнює очі та дихальні шляхи. Він викликає сльозотечу, кашель, біль у горлі та труднощі з диханням.

За даними чат-боту SaveEcoBot, напрямок вітру в області фіксується в протилежну від Харкова сторону.

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Своєю чергою голова Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бесєдін заявив, що загрози для мешканців району немає.

"Нині встановлюють ступінь пошкодження, але напрям вітру в даний час – у бік окупованої території. На цей час за всіма вимірами, які зробила не тільки Куп'янська, а й Петропавлівська громада, фон аміаку знаходиться в нормі", – наголосив він.

Цю інформацію підтвердив і Синєгубов. Він зазначив, що у Кучерівці, Петропавлівці та Синьківці, які знаходяться ближче до кордону з Росією, продовжуються виміри.

Зазначимо, увечері 5 червня російські війська обстріляли місто Балаклія Харківської області, унаслідок чого одна людина загинула, ще дев'ятеро дістали поранення.

Нагадаємо, 30 травня російські бойовики втретє за добу атакували столицю України. Київ у ніч на 30 травня ворог бомбив дронами, тоді як 29 травня ворог застосовував комбіновану ракетно-дронову та балістичну атаку.

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