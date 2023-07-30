росіяни заявили про 'невдалу атаку київського режиму' 25 безпілотниками по Криму

У ніч проти 30 липня окупований Крим атакували одразу 25 безпілотників. Про це заявило російське міноборони.

Якщо вірити міноборони рф, російські військові "припинили атаку 25 безпілотників по об'єктах у Криму". Відомство відзвітувало, що 16 дронів були знищені засобами протиповітряної оборони, 9 — "пригнічені засобами радіоелектронної боротьби", вони начебто зазнали аварії в акваторії Чорного моря та мису Тарханкут.

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"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку двадцятьма п'ятьма безпілотними літальними апаратами літакового типу по об'єктах на території півострова Крим", - йдеться у повідомленні Міноборони рф у Telegram.

Тим часом Москві з ППО не так пощастило. У ніч проти 30 липня російська протиповітряна оборона "пропустила" кілька дронів, що атакували бізнес-центр "Москва-Сіті". Дронами було ушкоджено дві будівлі – вежу IQ-кварталу, де розташовані кілька федеральних міністерств, і "Око-2".

Міноборони росії заявляє, що цієї ночі українські безпілотники "спробували атакувати Москву". Один із них був збитий ППО в Одінцовському районі. Два інших пригнічені силами РЕБ і впали у Москві.

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