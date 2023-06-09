Рота росіян на південному напрямку втекла зі своїх позицій через потужні удари ЗСУ (відео)

Бійці 37 окремої бригади морської піхоти завдали потужних ударів по російських позиціях на південному напрямку. Під щільним вогнем ворогу довелося тікати.

Кадри роботи бійців новоствореної 37-ї ОБрМП з'явилися у соцмережах. На відео можна побачити, як ворожі позиції українські бійці накривають обстрілами.

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Російські бойовики покидали зброю, свою військову техніку та масово тікають.

Раніше 3-я штурмова бригада повідомила, що на Бахмутському напрямку було розбито підрозділ 57-ї бригади рф та загони російських бойовиків зі "Шторм z". Ворог втратив близько 30 бойовиків, небоєздатними стали чотири десятки росіян. Також було знищено російські склади з боєкомплектами, танки ворога і його артилерію.

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