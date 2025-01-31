З 1 лютого змінюється порядок виплат сімʼям військовополонених та зниклих безвісти: про що йдеться

З 1 лютого українські військовослужбовці мають право оформити особисте розпорядження щодо своїх грошових виплат у разі потрапляння в полон або зникнення безвісти. Про це повідомила правозахисниця, голова Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова.

За її словами, відповідний закон набирає чинності 1 лютого, однак порядок його реалізації ще не затверджений Кабінетом Міністрів. Попри це, військовослужбовці вже можуть скористатися своїм правом. Про це передає "Еспресо".

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Як розподілятимуться виплати?

Раніше грошове забезпечення виплачувалося за чітко визначеною черговістю: спочатку дружині або чоловікові, потім – повнолітнім дітям, а за їхньої відсутності – батькам або законним представникам неповнолітніх дітей.

Тепер діятиме новий порядок:

Якщо військовослужбовець не залишив особистого розпорядження, його виплати розподіляються порівну:

50% залишаються на особистому рахунку і можуть бути використані після повернення військовослужбовця або його пошуку.

і можуть бути використані після повернення військовослужбовця або його пошуку. 50% розподіляються рівними частинами між дружиною/чоловіком, законними представниками неповнолітніх дітей (якщо вони не отримують аліменти), дітьми з інвалідністю (незалежно від віку) та батьками, які не позбавлені батьківських прав.

Якщо військовослужбовець буде визнаний загиблим або безвісти зниклим, усі невиплачені кошти стануть частиною спадщини, і спадкоємці зможуть отримати їх за відповідною процедурою.

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