З 1 липня більшість відділень "Укрпошти" змінять графік роботи

"Укрпошта" вносить зміни у графіки роботи більшості відділень поштового зв'язку, які набудуть чинності з 1 липня. Згідно з повідомленням пресслужби компанії, відділення будуть працювати максимально можливий час та залишатимуться відкритими протягом вихідних днів.

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Стандартизація режимів роботи відділень почалася у 2019 році з орієнтацією на потреби споживачів. Однак, під час повномасштабного вторгнення у 2022 році, компанія змінила графіки роботи відділень. Наразі "Укрпошта" повертається до пропозицій, які відповідають сучасним вимогам і надає своїм клієнтам зрозумілі та передбачувані графіки роботи відділень.

За новими графіками, відділення поштового зв'язку, розташовані у торгових центрах та на ринках, працюватимуть згідно з режимом роботи конкретного торговельного центру або ринку. Крім того, "Укрпошта" поступово змінює графіки роботи сільських стаціонарних відділень. Раніше вони функціонували 2-3 дні на тиждень, але тепер будуть відкриті протягом 5 днів.

Компанія рекомендує клієнтам перед відвідуванням поштових відділень перевіряти оновлені графіки роботи на їхньому веб-сайті, в додатку "Укрпошти", в чат-боті або за номером контакт-центру 0 800 300 545.

"Укрпошта" заявила, що це не є остаточними оновленнями графіків роботи відділень, адже компанія прагне до максимальної стандартизації цих графіків.

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