З 1 липня тарифи на електроенергію зростуть: що варто знати

В Україні з 1 липня зростуть тарифи на електроенергію. Зокрема, суми у платіжках за червень у середньому збільшаться на 250 гривень.

Так станеться через здорожчання ціни на електроенергію для побутових споживачів майже на 80%. Тепер тариф на світло становить 2,64 грн за 1 кіловат.

Водночас цей тариф не залежить від обсягів споживання, як це було раніше. До 1 червня населення платило за світло 1,44 грн, використовуючи до 250 кВт на місяць, і 1,68 грн/кВт-годину, використовуючи понад 250 кВт.

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Експерти підрахували, що у середньому сума у квитанціях збільшиться на 250 гривень. Звичайно, що чим більше в будинку електроприладів, то вищі суми в платіжках.

Втім, суму у платіжках можна зменшити за наявності двозонних лічильників. В не піковий час – з 23.00 до 07.00 можна платити за кіловат не 2,64 грн, а 1,32 грн.

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