С 1 июля тарифы на электроэнергию возрастут: что следует знать

В Украине с 1 июля поднимутся тарифы на электроэнергию. В частности, суммы в платежках за июнь в среднем увеличатся на 250 гривен.

Так произойдет из-за подорожания цены на электроэнергию для бытовых потребителей почти на 80%. Теперь тариф на свет составляет 2,64 грн за 1 киловатт.

В то же время, этот тариф не зависит от объемов потребления, как это было раньше. К 1 июня население платило за свет 1,44 грн, используя до 250 кВт в месяц, и 1,68 грн/кВт-час, используя более 250 кВт.

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Эксперты подсчитали, что в среднем сумма по квитанциям увеличится на 250 гривен. Конечно, чем больше в доме электроприборов, тем выше суммы в платежках.

Впрочем, сумму в платежках можно снизить при наличии двухзонных счетчиков. В не пиковое время – с 23.00 до 07.00 можно платить за киловатт не 2,64 грн, а 1,32 грн.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2023 году изменились правила выплаты льгот по оплате коммунальных услуг.

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