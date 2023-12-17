З 1 січня в Україні зростуть ціни на електроенергію: наскільки збільшиться тариф

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) затвердила нові тарифи на послуги "Укренерго" на 2024 рік. Згідно з рішенням комісії, тариф на послуги передачі електроенергії зросте на 9%, а тариф на диспетчерське управління – на 9,5%.

Таким чином, з 1 січня 2024 року тариф на послуги передачі електроенергії становитиме 528,57 грн/МВт-год, а тариф на диспетчерське управління – 104,57 грн/МВт-год, пише agronews.

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Особливо значне зростання тарифів торкнеться "зеленої" електрометалургії. Для підприємств цієї галузі тариф на послуги передачі електроенергії збільшиться на 74%, до 364,70 грн/МВт-год. Це рішення було ухвалено з метою підтримки виробництва, яке приділяє особливу увагу екологічній складовій.

Рішення НКРЕКУ викликало неоднозначну реакцію в суспільстві. Одні експерти вважають, що зростання тарифів є необхідним для забезпечення стабільної роботи енергетичної системи країни. Інші ж стверджують, що це рішення призведе до зростання вартості електроенергії для населення та бізнесу.

Зростання тарифів на послуги "Укренерго" може мати наступні наслідки:

Зростання вартості електроенергії для населення та бізнесу.

Зниження конкурентоспроможності українських виробників на зовнішніх ринках.

Збільшення обсягів споживання електроенергії з альтернативних джерел.

Чи будуть ці наслідки позитивними, чи негативними, залежить від того, як буде використана додаткова виручка від зростання тарифів. Якщо вона буде спрямована на розвиток енергетичної системи країни, то це може призвести до підвищення її ефективності та зменшення залежності від імпорту енергоносіїв. Однак якщо виручка буде використана на інші цілі, то це може призвести до погіршення ситуації в енергетиці.

Нагадаємо, цієї зими на українців можуть чекати довші відключення електрики, ніж минулого сезону, світла може не бути по 10 годин.

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